Mau News: पूर्व सांसद ने घोसी लोकसभा में बड़ाई सक्रियता, बसपा का झंडा न दिखना बना चर्चा

Ghosi News: घोसी लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद अतुल राय के जेल से बाहर आने के बाद से उनका लगातार जनसंपर्क दौरा सुर्खियों में है। पूरे जिले में काफिले के साथ उनके भ्रमण के बीच एक बात लोगों का खास ध्यान खींच रही कि अतुल राय के वाहन पर बसपा का झंडा नदारद है, जबकि वे बसपा के टिकट पर ही सांसद चुने गए थे और उन्होंने बीएसपी छोड़ने और किसी और पार्टी से जुड़ने का कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है।