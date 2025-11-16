Mau News: पूर्व सांसद बाल कृष्ण चौहान का हृदय गति रुकने से निधन

2004 में उन्हें सपा उम्मीदवार चंद्रदेव प्रसाद राजभर से हार का सामना करना पड़ा। 2009 में दोबारा बसपा टिकट की चर्चा रही, लेकिन अंतिम समय पर पार्टी ने दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा। 2012 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद वे सपा में शामिल हो गए। 2014 में उनका टिकट लगभग तय था, लेकिन अंतिम समय पर राजीव राय को उम्मीदवार बनाया गया, जिसके चलते दोनों पक्षों के समर्थकों में विवाद भी हुआ।