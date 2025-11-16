Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: पूर्व सांसद बाल कृष्ण चौहान का हृदय गति रुकने से निधन

घोसी लोकसभा के पूर्व सांसद और बीएसपी नेता बाल कृष्ण चौहान का दिल्ली के लोहिया अस्पताल में हृदय गति रुकने से निधन हो गया है।

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 16, 2025

Mau News: घोसी लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद एवं पिछड़े वर्ग के प्रभावशाली नेता बालकृष्ण चौहान का रविवार शाम लगभग 4 बजे दिल्ली के लोहिया अस्पताल में हृदयगति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही घोसी समेत पूरे पूर्वांचल के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। समर्थकों व शुभचिंतकों ने उन्हें संघर्षशील, जनप्रिय और जमीन से जुड़े नेता के रूप में याद किया।

बालकृष्ण चौहान मूल रूप से मुहम्मदाबाद गोहना नगर पंचायत के मोहल्ला कबीराबाद (जमालपुर) के निवासी थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में घोसी लोकसभा क्षेत्र से पाँच बार चुनाव लड़ा। वर्ष 1999 में वे पहली बार बसपा के टिकट पर सांसद बने और क्षेत्रीय मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाया। लंबे समय तक वे घोसी सीट पर बसपा का प्रमुख चेहरा रहे।

जानिए बालकृष्ण चौहान का राजनीतिक इतिहास

2004 में उन्हें सपा उम्मीदवार चंद्रदेव प्रसाद राजभर से हार का सामना करना पड़ा। 2009 में दोबारा बसपा टिकट की चर्चा रही, लेकिन अंतिम समय पर पार्टी ने दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा। 2012 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद वे सपा में शामिल हो गए। 2014 में उनका टिकट लगभग तय था, लेकिन अंतिम समय पर राजीव राय को उम्मीदवार बनाया गया, जिसके चलते दोनों पक्षों के समर्थकों में विवाद भी हुआ।

सपा से दूरी बढ़ने के बाद वे 2018 में फिर बसपा में लौटे, लेकिन अनुशासनहीनता के आरोप में दूसरी बार भी बाहर कर दिए गए। इसके बाद 7 मार्च 2019 को उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वर्ष 2024 में वे कांग्रेस छोड़कर पुनः बसपा में शामिल हुए और घोसी से चुनाव भी लड़ा, परंतु जीत हासिल नहीं कर सके।

उनके निधन से क्षेत्रीय राजनीति में एक अनुभवी, जुझारू और जनसमर्थक नेता की कमी महसूस की जा रही है। परिवार, समर्थकों और स्थानीय जनता ने गहरी श्रद्धांजलि अर्पित की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Nov 2025 08:11 pm

Published on:

16 Nov 2025 08:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: पूर्व सांसद बाल कृष्ण चौहान का हृदय गति रुकने से निधन

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मऊ में बड़ी चोरी, ज्वेलर्स की दुकान और जनसेवा केंद्र पर चोरों का धावा LIVE CCTV, लाखों के आभूषण साफ

Mau
मऊ

Mau News: शादी की खुशियों पर फिरा पानी, आग से पूरा घर खाक

Mau fire
मऊ

Mau News: सड़क दुर्घटना में 5 मौत और एक हत्या से दहला मऊ, मचा रहा हड़कंप

Mau news
मऊ

Mau News: तहसील दिवस के दिन धरने पर रहे लेखपाल

Mau news
मऊ

Mau Accident News: बलिया मोड़ पर दर्दनाक सड़क हादसा, सब्जी लेने निकले युवक की डंपर से कुचलकर मौत

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.