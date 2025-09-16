Mau News: एक ही साथ उठीं दादी और पोते की अर्थी, रो पड़ा पूरा गांव, परिजनों में मचा कोहराम

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विक्की सरोज अपने पिता श्यामसुंदर सरोज के साथ दिल्ली में रहकर कक्षा 11 की पढ़ाई कर रहा था। सोमवार की अलसुबह वह नींद से जागकर घर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रहा था, तभी अचानक संतुलन खो बैठा और गम्भीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया।