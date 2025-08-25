Mau News:मऊ में तेज रफ्तार का कहर, वाराणसी इलाज के लिए जा रहे परिवार की कार को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, हवा में लटकी इंडिगो

जानकारी के अनुसार, भगवानपुर निवासी बुद्धा देवी कैंसर की मरीज हैं और वह इलाज के लिए परिजनों संग वाराणसी बीएचयू जा रही थीं। कार में उनके साथ आर्यन यादव, एक चालक और एक अन्य व्यक्ति सवार थे। अच्छार बाईपास पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे गड्ढे में जा गिरी।