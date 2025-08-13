Mau News: प्रेम का खौफनाक अंत, प्रेमिका की मौत से आहत प्रेमी ने भी दी जान, मचा कोहराम

Mau news: मऊ जिले में प्रेमिका की मौत से आहत युवक ने भी जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक, हलधरपुर थाना क्षेत्र के बसरीपुर गांव निवासी अभिषेक (22) पास के ही एक गांव की युवती से प्रेम करता था। रविवार को किसी बात को लेकर युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों ने उसे गंभीर हालत में पहले स्थानीय अस्पताल और फिर आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज, चक्रपानपुर रेफर कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।