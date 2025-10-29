Mau News: पूर्वांचल में ‘मोंथा’ तूफान का असर, दो दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, मऊ में भारी बारिश का अलर्ट

Azamgarh Weather: चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का असर उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों तक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 30 और 31 अक्टूबर को वाराणसी, मिर्जापुर मंडल सहित पूरे पूर्वांचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही प्रदेश के 31 जिलों में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का अलर्ट भी दिया गया है।