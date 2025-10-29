Mau News: पूर्वांचल में ‘मोंथा’ तूफान का असर, दो दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, मऊ में भारी बारिश का अलर्ट

Mau weather , PC- patrika
Azamgarh Weather: चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का असर उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों तक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 30 और 31 अक्टूबर को वाराणसी, मिर्जापुर मंडल सहित पूरे पूर्वांचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही प्रदेश के 31 जिलों में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का अलर्ट भी दिया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार, ‘मोंथा’ मंगलवार सुबह आंध्र प्रदेश तट से टकराते ही गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। पूर्वानुमान है कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार को इसका असर दक्षिणी उत्तर प्रदेश, वाराणसी मंडल और पूर्वांचल के जिलों में देखने को मिलेगा। इन इलाकों में गरज-चमक, तेज हवाओं और मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि तूफान का सबसे ज्यादा प्रभाव दक्षिणी और बिहार से सटे पूर्वांचल के जिलों पर पड़ेगा। इन क्षेत्रों में तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।
इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी:
प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, चित्रकूट, कौशांबी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर तथा इनके आसपास के इलाके।
मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, खुले स्थानों पर न जाने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है।
