Mau News: सीबीएसई ईस्ट ज़ोन टेनिस टूर्नामेंट में लखनऊ का दबदबा, मऊ की बेटी ने रचा इतिहास

अनन्या और अन्वेषा जो दिवाकर सिंह की पौत्रियां एवं विनय कुमार सिंह उर्फ मिंटू सिंह की पुत्रियां हैं, ने फाइनल में खेलगांव पब्लिक स्कूल, प्रयागराज को सीधे सेटों में 2-0 से हराया। उनकी दमदार सर्विस, उत्कृष्ट समन्वय और रणनीतिक खेल ने दर्शकों का दिल जीत लिया। यह पहली बार है जब उनके स्कूल ने यह प्रतिष्ठित खिताब जीता है, और इसमें मऊ की बेटियों की यह उपलब्धि ऐतिहासिक मानी जा रही है।