मऊ

Mau News: पूर्वोत्तर रेलवे की बड़ी पहल, खुरहट-पिपरीडीह के बीच 15 किलो मीटर नई रेल लाइन को मंजूरी, सर्वे शुरू

रेलवे ने यात्रियों और मालगाड़ियों की सुविधा के लिए एक अहम कदम उठाया है। रेलवे बोर्ड ने खुरहट-पिपरीडीह के बीच नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 01, 2025

Mau rail
Mau Rail, Pc: Patrika

Mau Rail News: पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों और मालगाड़ियों की सुविधा के लिए एक अहम कदम उठाया है। रेलवे बोर्ड ने खुरहट-पिपरीडीह के बीच नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है।

यह 15 किमी लंबी रेल लाइन भटनी-वाराणसी और मऊ-शाहगंज रूट को जोड़ेगी। परियोजना पूरी होते ही वाराणसी से आजमगढ़ का सफर महज दो घंटे में पूरा किया जा सकेगा।

रेलवे बोर्ड ने फाइनल सर्वे के लिए 30 लाख रुपये का बजट जारी किया है। इसे वर्ष 2025-26 के बजट में “मऊ-खुरहट-पिपरीडीह बाईपास” नाम दिया गया है।

मऊ जंक्शन का दबाव होगा कम


मऊ जंक्शन पर ट्रेनों की भीड़ कम करने के लिए नई लाइन बनाई जा रही है। खुरहट स्टेशन को माल गोदाम के रूप में विकसित किया गया है, जहां लोडिंग-अनलोडिंग की सुविधा होगी। अब मालगाड़ियों को सीधे खुरहट और पिपरीडीह से डायवर्ट किया जा सकेगा, जिससे इंजन बदलने की परेशानी खत्म होगी और समय भी बचेगा।

रूट डायवर्जन में मिलेगी राहत


नई लाइन से आकस्मिक स्थिति में ट्रेनों को आसानी से डायवर्ट किया जा सकेगा। शाहगंज-लखनऊ से आने वाली ट्रेनों को खुरहट से बनारस की ओर और बनारस की तरफ से आने वाली ट्रेनों को पिपरीडीह होकर शाहगंज-लखनऊ की ओर भेजा जा सकेगा।
जल्द ही सर्वे का काम शुरू होगा। बजट स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य भी तेज़ी से शुरू कराया जाएगा।

Updated on:

01 Sept 2025 06:13 pm

Published on:

01 Sept 2025 06:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: पूर्वोत्तर रेलवे की बड़ी पहल, खुरहट-पिपरीडीह के बीच 15 किलो मीटर नई रेल लाइन को मंजूरी, सर्वे शुरू

