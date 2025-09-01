Mau News: पूर्वोत्तर रेलवे की बड़ी पहल, खुरहट-पिपरीडीह के बीच 15 किलो मीटर नई रेल लाइन को मंजूरी, सर्वे शुरू



नई लाइन से आकस्मिक स्थिति में ट्रेनों को आसानी से डायवर्ट किया जा सकेगा। शाहगंज-लखनऊ से आने वाली ट्रेनों को खुरहट से बनारस की ओर और बनारस की तरफ से आने वाली ट्रेनों को पिपरीडीह होकर शाहगंज-लखनऊ की ओर भेजा जा सकेगा।

जल्द ही सर्वे का काम शुरू होगा। बजट स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य भी तेज़ी से शुरू कराया जाएगा।