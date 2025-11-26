Mau News: नकाबपोश बदमाशों ने युवक पर किया हमला, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद

Mau news, Pc: पत्रिका
Mau Crime News: मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र के डांड़ी पेट्रोल पंप के पास बुधवार की तड़के एक पूर्व ग्राम प्रधान प्रत्याशी पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। लाठी-डंडों से किए गए हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।
जानकारी के अनुसार, सरायलखंसी थाना क्षेत्र के अलीनगर गांव निवासी 37 वर्षीय महेश, जो पूर्व ग्राम प्रधान प्रत्याशी रहे हैं, रोजाना की तरह बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे टहलने निकले थे। जैसे ही वह कोपागंज क्षेत्र के डांड़ी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी चार से पाँच बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उन पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
हमले में महेश गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए और घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
पुलिस का कहना है कि घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और हमलावरों की पहचान की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
