Mau News: नकाबपोश बदमाशों ने युवक पर किया हमला, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद

Mau Crime News: मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र के डांड़ी पेट्रोल पंप के पास बुधवार की तड़के एक पूर्व ग्राम प्रधान प्रत्याशी पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। लाठी-डंडों से किए गए हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।