मऊ

Mau News: एक्शन में डीएम मऊ,बीस से अधिक कर्मचारी पाए गए अनुपस्थित, मचा हड़कंप

जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र मंगलवार को एक्शन मोड में नजर आए। सुबह साढ़े दस बजे उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित सहायक श्रमायुक्त कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सहायक श्रमायुक्त प्रभात कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी लईक अहमद एवं स्वच्छकार विशाल बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए।

मऊ

Abhishek Singh

Nov 11, 2025

Mau News: मऊ जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र मंगलवार को एक्शन मोड में नजर आए। सुबह साढ़े दस बजे उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित सहायक श्रमायुक्त कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सहायक श्रमायुक्त प्रभात कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी लईक अहमद एवं स्वच्छकार विशाल बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए।

डीएम ने तत्काल तीनों कर्मियों का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने श्रम विभाग, जिला महिला अस्पताल, जिला पूर्ति कार्यालय, खाद्य सुरक्षा कार्यालय, अल्पसंख्यक कार्यालय तथा गौ आश्रय स्थल रणवीरपुर का भी निरीक्षण किया।

जिलाधिकारी की सक्रियता से अधिकारियों में हलचल

तीन घंटे तक चले निरीक्षण अभियान में पांचों विभागों में बीस से अधिक कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि अगली बार अनुपस्थित पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को समय से कार्यालय में उपस्थित रहने और जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।

मऊ

