Mau News: एक्शन में डीएम मऊ,बीस से अधिक कर्मचारी पाए गए अनुपस्थित, मचा हड़कंप

तीन घंटे तक चले निरीक्षण अभियान में पांचों विभागों में बीस से अधिक कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि अगली बार अनुपस्थित पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को समय से कार्यालय में उपस्थित रहने और जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।