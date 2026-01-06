Mau News: मऊ पुलिस ने गैंगस्टर की 70 लाख संपत्ति की कुर्क, मचा हड़कंप

Mau Crime: मऊ जिलाधिकारी के आदेश पर कोपागंज और दोहरीघाट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के बसावनपुर गांव में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी विशाल सोनकर उर्फ राज की संपत्ति कुर्क कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपराध से अर्जित धन से लगभग 70 लाख रुपये मूल्य की 163.551 वर्गमीटर जमीन अपनी मां के नाम पर खरीदी थी।
जांच में यह तथ्य सामने आने के बाद दोहरीघाट थाने में 03 जनवरी 2025 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना कोपागंज थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्रनाथ राय को सौंपी गई थी। विवेचक के मुताबिक, जांच में जमीन की खरीद वाहन चोरी सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों से हुई अवैध कमाई से किए जाने की पुष्टि हुई थी। इसके आधार पर 19 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी द्वारा जमीन को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया।
इससे पूर्व 30 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी के निर्देश पर मऊ कोतवाली पुलिस ने एक अन्य गैंगस्टर होजैफा नसीम के परिजनों के खातों में अपराध की कमाई से जमा 83.90 लाख रुपये की धनराशि जब्त की थी। पुलिस ने बताया कि होजैफा नसीम और उसके गिरोह पर 2.96 करोड़ रुपये मूल्य की साड़ियों की चोरी का आरोप सिद्ध हुआ था। इस मामले में 05 दिसंबर 2025 को गिरोह के सरगना सहित उसके पिता, भाई और अन्य सहयोगियों के खिलाफ दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।
पुलिस का कहना है कि जिले में संगठित अपराध और अवैध संपत्ति के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग