Mau News: मऊ पुलिस ने गैंगस्टर की 70 लाख संपत्ति की कुर्क, मचा हड़कंप



इससे पूर्व 30 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी के निर्देश पर मऊ कोतवाली पुलिस ने एक अन्य गैंगस्टर होजैफा नसीम के परिजनों के खातों में अपराध की कमाई से जमा 83.90 लाख रुपये की धनराशि जब्त की थी। पुलिस ने बताया कि होजैफा नसीम और उसके गिरोह पर 2.96 करोड़ रुपये मूल्य की साड़ियों की चोरी का आरोप सिद्ध हुआ था। इस मामले में 05 दिसंबर 2025 को गिरोह के सरगना सहित उसके पिता, भाई और अन्य सहयोगियों के खिलाफ दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।