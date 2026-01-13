Mau News: मऊ पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई, विवेचना में लापरवाही पर चौकी प्रभारी निलंबित



उल्लेखनीय है कि 19 अप्रैल 2025 को सोड़सर गांव में पट्टीदारों के बीच विवाद के दौरान फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले की विवेचना को लेकर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में शिकायत पहुंची थी कि जांच तय मानकों के अनुरूप नहीं की जा रही है।