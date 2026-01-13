13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: मऊ पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई, विवेचना में लापरवाही पर चौकी प्रभारी निलंबित

19 अप्रैल 2025 को सोड़सर गांव में पट्टीदारों के बीच विवाद के दौरान फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले की विवेचना को लेकर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में शिकायत पहुंची थी कि जांच तय मानकों के अनुरूप नहीं की जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 13, 2026

Mau news

Mau Police, pc : patrika

Mau Police: कोपागंज थाना क्षेत्र के ग्राम सोड़सर में गेहूं की मड़ाई को लेकर हुई मारपीट और फायरिंग की घटना की जांच में लापरवाही सामने आने पर पुलिस अधीक्षक इलामारन ने कड़ा कदम उठाया है। जांच प्रक्रिया में अनियमितता पाए जाने के बाद कुर्थीजाफरपुर चौकी प्रभारी भास्कर राय को निलंबित कर दिया गया है।

गोलीकांड में लापरवाही पर हुआ एक्शन


उल्लेखनीय है कि 19 अप्रैल 2025 को सोड़सर गांव में पट्टीदारों के बीच विवाद के दौरान फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले की विवेचना को लेकर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में शिकायत पहुंची थी कि जांच तय मानकों के अनुरूप नहीं की जा रही है।


शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने पूरे प्रकरण की समीक्षा कराई, जिसमें विवेचना में गंभीर खामियां पाई गईं। इसके आधार पर संबंधित चौकी प्रभारी के निलंबन का आदेश जारी किया गया। साथ ही मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।


पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि गंभीर आपराधिक मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को भविष्य में सतर्कता बरतने की चेतावनी भी दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 10:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: मऊ पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई, विवेचना में लापरवाही पर चौकी प्रभारी निलंबित

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मऊ में सर्राफा व्यापारी से असलहे के बल पर लूट, 5 किलो चांदी और 150 ग्राम सोना ले उड़े बदमाश

मऊ

Abbas Ansari News: अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जा सकेंगे यूपी के बाहर

Mau news
मऊ

“राहुल गांधी का भाग्य अब ‘चकाचक’, 2027 में बदलेगी बुलडोजर की दिशा”

मऊ

Mau News: दुल्हा भर रहा था दुल्हन की मांग में सिंदूर, उसी समय पहुंची पुलिस और फिर

मऊ

Mau News: 2 करोड़ 73 लाख की लागत से ढेकुलिया घाट पर बनेगा विद्युत शवदाह गृह, मंत्री एके शर्मा ने मऊ को दिया बड़ा तोहफा

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.