6 जनवरी 2026,

मंगलवार

मऊ

Mau News: मऊ की महिला कांस्टेबल को मिला महाकुंभ उत्कृष्ट सेवा सम्मान, शिक्षक को दिया सफलता का श्रेय

कोपागंज विकासखंड के लैरोदोनवार गांव की निवासी तथा प्रयागराज जनपद के हंडिया थाने में महिला आरक्षी के पद पर कार्यरत प्रज्ञा मौर्या को वर्ष 2025 के महाकुंभ के दौरान उल्लेखनीय सेवा के लिए “मुख्यमंत्री महाकुंभ सेवा पदक” से सम्मानित किया गया है।

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 06, 2026

Mau News: मऊ जिले के कोपागंज विकासखंड के लैरोदोनवार गांव की निवासी तथा प्रयागराज जनपद के हंडिया थाने में महिला आरक्षी के पद पर कार्यरत प्रज्ञा मौर्या को वर्ष 2025 के महाकुंभ के दौरान उल्लेखनीय सेवा के लिए “मुख्यमंत्री महाकुंभ सेवा पदक” से सम्मानित किया गया है।

यह सम्मान समारोह सोमवार को प्रयागराज में आयोजित किया गया, जहां हंडिया थाने के प्रभारी निरीक्षक नितेंद्र कुमार शुक्ला, अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह और महिला उप निरीक्षक सुभी वर्मा ने उन्हें पदक देकर सम्मानित किया।

पुरस्कार की खबर मिलते ही मऊ सहित आसपास के क्षेत्रों में हर्ष का माहौल बन गया और लोगों ने इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया।

शिक्षक को दिया श्रेय जिन्हें मिल चुका है राष्ट्रपति से सम्मान


प्रज्ञा मौर्या इससे पूर्व भी आईजीआरएस (जन-सुनवाई प्रणाली) पोर्टल पर बेहतरीन कार्य के लिए तीन अलग-अलग अवसरों पर सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं।
पदक मिलने के बाद प्रज्ञा ने अपनी उपलब्धि का श्रेय राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ शिक्षक रामनिवास मौर्य को दिया और कहा कि उनके मार्गदर्शन से ही वह निरंतर बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होती रही हैं।

Updated on:

06 Jan 2026 08:39 pm

Published on:

06 Jan 2026 08:35 pm

