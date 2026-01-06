Mau News: मऊ की महिला कांस्टेबल को मिला महाकुंभ उत्कृष्ट सेवा सम्मान, शिक्षक को दिया सफलता का श्रेय



प्रज्ञा मौर्या इससे पूर्व भी आईजीआरएस (जन-सुनवाई प्रणाली) पोर्टल पर बेहतरीन कार्य के लिए तीन अलग-अलग अवसरों पर सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं।

पदक मिलने के बाद प्रज्ञा ने अपनी उपलब्धि का श्रेय राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ शिक्षक रामनिवास मौर्य को दिया और कहा कि उनके मार्गदर्शन से ही वह निरंतर बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होती रही हैं।