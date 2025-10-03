Mau News: 1.34 करोड़ गबन के आरोपी नगर पंचायत के सभासद और उसका भाई गिरफ्तार

यह मामला मार्च 2024 में दर्ज हुआ था। सभासद की चाची संगीता मौर्य ने आरोप लगाया था कि पद्माकर मौर्य, उसका भाई दिवाकर और भाई की पत्नी सोनी सिंह ने लखनऊ में जमीन दिलाने के नाम पर वर्ष 2018 से 22 जुलाई 2022 तक 12 जगह की जमीन बेचवाई। इस दौरान उन्होंने 97.75 लाख रुपये बैंक के माध्यम से तथा 37 लाख रुपये नकद लिए। आरोप है कि जमीन न दिलाने पर जब पैसे वापस मांगे गए तो आरोपियों ने धमकी दी।