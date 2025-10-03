Mau News: 1.34 करोड़ गबन के आरोपी नगर पंचायत के सभासद और उसका भाई गिरफ्तार

Mau news, Pc: Police
Mau News: नगर पंचायत घोसी के सभासद पद्माकर मौर्य उर्फ सिंटू और उसके भाई दिवाकर मौर्य को 1.34 करोड़ रुपये के गबन मामले में पुलिस ने मंगलवार शाम गिरफ्तार कर लिया। दोनों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
यह मामला मार्च 2024 में दर्ज हुआ था। सभासद की चाची संगीता मौर्य ने आरोप लगाया था कि पद्माकर मौर्य, उसका भाई दिवाकर और भाई की पत्नी सोनी सिंह ने लखनऊ में जमीन दिलाने के नाम पर वर्ष 2018 से 22 जुलाई 2022 तक 12 जगह की जमीन बेचवाई। इस दौरान उन्होंने 97.75 लाख रुपये बैंक के माध्यम से तथा 37 लाख रुपये नकद लिए। आरोप है कि जमीन न दिलाने पर जब पैसे वापस मांगे गए तो आरोपियों ने धमकी दी।
मामला अदालत में विचाराधीन होने के दौरान तीनों आरोपी फरार थे। कोर्ट की ओर से कई बार नोटिस जारी होने और धारा 82 की कार्रवाई के बावजूद ये हाजिर नहीं हुए। जुलाई में पुलिस ने सोनी सिंह को जेल भेजा था, जिसे बाद में जमानत मिल गई। वहीं पद्माकर और दिवाकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।
मंगलवार को पुलिस ने दिवाकर मौर्य को उसके घर से और पद्माकर मौर्य को लखनऊ स्थित गोयल अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग