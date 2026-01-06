Mau SIR News: मऊ में कटे 3 लाख मतदाताओं के नाम, 6 फरवरी तक ली जाएंगी आपत्तियां



प्रशासन ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या किसी भी तरह के सुधार के लिए दावे और आपत्तियाँ 6 फरवरी 2026 तक दर्ज कराई जा सकती हैं। नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरना अनिवार्य होगा, साथ ही घोषणा पत्र लगाना भी जरूरी है।

जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा ने जनता से अपील की है कि सभी नागरिक समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य चेक करें। यदि किसी को नाम जुड़वाना है, उसमें संशोधन कराना है या आपत्ति दर्ज करनी है, तो 6 फरवरी 2026 से पहले सभी औपचारिकताएँ पूरी कर लें, ताकि सूची अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाई जा सके। प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य निष्पक्ष, स्वच्छ और सटीक निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।