Mau News: मऊ में एक बार फिर अराजक तत्वों ने डीह बाबा की मूर्ति की खंडित, ग्रामीणों में आक्रोश

Mau News: मऊ जिले के थाना सरायलखंसी क्षेत्र के अलीनगर गांव में अराजक तत्वों ने ग्राम देवता डीह बाबा की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। शनिवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस के कार्रवाई के आश्वासन पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ।
ग्रामीणों ने बताया कि डीह बाबा की मूर्ति गांव में वर्षों से स्थापित है, जहां प्रतिदिन श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए आते हैं। ग्रामीणों के अनुसार, अराजक तत्वों ने इससे पहले भी मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की थी। लोगों ने आरोप लगाया कि बार-बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
