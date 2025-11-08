Mau News: मऊ में एक बार फिर अराजक तत्वों ने डीह बाबा की मूर्ति की खंडित, ग्रामीणों में आक्रोश

ग्रामीणों ने बताया कि डीह बाबा की मूर्ति गांव में वर्षों से स्थापित है, जहां प्रतिदिन श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए आते हैं। ग्रामीणों के अनुसार, अराजक तत्वों ने इससे पहले भी मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की थी। लोगों ने आरोप लगाया कि बार-बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है।