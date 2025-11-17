Mau News: चुनाव आयोग के विशेष पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा, SDM ने गांव-गांव पहुंचकर किया निरीक्षण

Mau News: चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष पुनरीक्षण (S.I.R.) अभियान को सफल बनाने के लिए उप जिलाधिकारी अभिषेक गोस्वामी ने तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस अभियान के तहत फॉर्म वितरण की अंतिम तिथि 4 दिसंबर निर्धारित की गई है।