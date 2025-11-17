Mau News: चुनाव आयोग के विशेष पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा, SDM ने गांव-गांव पहुंचकर किया निरीक्षण

Mau News: चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष पुनरीक्षण (S.I.R.) अभियान को सफल बनाने के लिए उप जिलाधिकारी अभिषेक गोस्वामी ने तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस अभियान के तहत फॉर्म वितरण की अंतिम तिथि 4 दिसंबर निर्धारित की गई है।
बूथ लेवल ऑफिसरों (BLO) को घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करने और उन्हें सही समय पर जमा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए क्षेत्रवार BLO की तैनाती भी की गई है।
निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने अलग-अलग गांवों में पहुंचकर BLO से अभियान की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने उनके द्वारा भरे गए प्रपत्रों की जांच की और स्पष्ट निर्देश दिया कि “किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
इस अवसर पर सत्यपाल सिंह, शकील अहमद समेत क्षेत्र के कई बूथ लेवल ऑफिसर मौजूद रहे।
मऊ
उत्तर प्रदेश
