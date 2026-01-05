Mau News: घाघरा नदी में शव मिलने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी

Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में दोहरीघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत घाघरा नदी में एक लापता व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को नदी से बाहर निकाला और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।
मृतक की शिनाख्त आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र के निवासी रणविजय सिंह (40) पुत्र रामसमुझ सिंह के रूप में की गई है।
पुलिस के अनुसार, रणविजय सिंह के लापता होने की सूचना पर परिजनों ने 14 दिसंबर 2025 को जीयनपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रविवार शाम लगभग 4 बजे धनौली गांव के पास नदी में शव उतराता देख ग्रामीणों ने तत्काल डायल 112 पर कॉल कर जानकारी दी। सूचना मिलते ही दोहरीघाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को सुरक्षित बाहर निकालकर थाने लाई, जहां प्रारंभिक जांच की गई। सूचना पाकर परिजन रविवार देर शाम थाने पहुंचे और शव की पहचान की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस ने रविवार रात करीब 7 बजे पंचनामा की प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
दोहरीघाट थाना अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने बताया कि रणविजय सिंह 14 दिसंबर को घर से सिर्फ लोअर पहनकर निकले थे और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका था। उन्होंने यह भी बताया कि शव का पोस्टमार्टम सोमवार को कराया जाएगा और मामले की हर पहलू से जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।
