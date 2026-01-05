Mau News: घाघरा नदी में शव मिलने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस के अनुसार, रणविजय सिंह के लापता होने की सूचना पर परिजनों ने 14 दिसंबर 2025 को जीयनपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रविवार शाम लगभग 4 बजे धनौली गांव के पास नदी में शव उतराता देख ग्रामीणों ने तत्काल डायल 112 पर कॉल कर जानकारी दी। सूचना मिलते ही दोहरीघाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को सुरक्षित बाहर निकालकर थाने लाई, जहां प्रारंभिक जांच की गई। सूचना पाकर परिजन रविवार देर शाम थाने पहुंचे और शव की पहचान की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस ने रविवार रात करीब 7 बजे पंचनामा की प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।