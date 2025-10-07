Mau News: मऊ की शिवानी वर्मा ने UPSC IES परीक्षा में देशभर में 12वीं रैंक हासिल कर बढ़ाया जनपद का मान

Mau Good News: : जनपद मऊ की होनहार बेटी शिवानी वर्मा ने UPSC द्वारा आयोजित इंडियन इकोनॉमिक सर्विस (IES) परीक्षा 2025 में देशभर में 12वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। शिवानी की इस शानदार सफलता से न केवल परिवार में खुशी की लहर है, बल्कि पूरे जनपद में गर्व का माहौल है। शिवानी वर्मा ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा अमृत पब्लिक स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा डीएवी स्कूल मऊ से पूरी की। उसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए बीएचयू चली गईं। शिवानी के पिता नगर में व्यवसाई हैं जबकि उनकी माता जी गृहणी हैं।
शिवानी वर्मा ने कड़ी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल कर यह साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उनकी इस उपलब्धि पर जिले के शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों ने उन्हें बधाई दी है।
शिवानी की सफलता ने मऊ जनपद की नई पीढ़ी को प्रेरणा दी है कि मेहनत और समर्पण के बल पर ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है।
