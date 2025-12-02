Mau News: विधायक सुधाकर सिंह की तेरहवीं में पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव, बोली बड़ी बात

Ghosi News: मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र स्थित दादनपुर अहिरौली में दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह की तेरहवीं में सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव पहुंचे। उन्होंने दिवंगत विधायक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा परिजनों से मिलकर सांत्वना व्यक्त की।
दोपहर में पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि सुधाकर सिंह एक सरल, मिलनसार और जमीनी नेता थे, जिनके निधन से समाजवादी पार्टी को बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि सुजीत सिंह अब उनकी कमी को पूरा करेंगे और पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है।
तेरहवीं कार्यक्रम में सगड़ी के सपा विधायक ओमप्रकाश सिंह और एच.एन. पटेल भी मौजूद रहे। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे।
