Mau News: वर्षों से चले आ रहे चकरोड के विवाद को डीएम ने खुद जा कर खत्म कराया, गांव वालों ने लो चैन की सांस

गांव के अशोक यादव, अनिल यादव और राजनाथ यादव के खेतों के बीच करीब दस वर्ष पहले चकरोड का निर्माण हुआ था। इसको लेकर अनिल यादव और अशोक यादव का दावा था कि चकरोड उनके खेत से दक्षिण दिशा में होना चाहिए, वहीं राजनाथ यादव ने दावा किया कि रास्ता उनके खेत के उत्तर दिशा से निकाला जाना चाहिए। विवाद गहराने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा।