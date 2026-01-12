Mau News: दुल्हा भर रहा था दुल्हन की मांग में सिंदूर, उसी समय पहुंची पुलिस और फिर



पूछताछ में युवक-युवती ने बताया कि उनकी मुलाकात करीब तीन वर्ष पहले एक पारिवारिक समारोह में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और उन्होंने शादी का निर्णय लिया। युवती के स्वजन इस रिश्ते के लिए सहमत थे, लेकिन युवक के पिता ने शादी से इंकार कर दिया था। वहीं युवती के परिवार की ओर से उस पर कहीं और विवाह करने का दबाव बनाया जा रहा था। इसी कारण दोनों ने मंदिर में विवाह करने का कदम उठाया था, जिसे पुलिस ने कानूनी आधार पर रोक दिया।