Mau News: तेज रफ्तार का कहर, धूप सेंक रहे परिवार को बोलेरो ने 4 को रौंदा, 2 की मौत 2 गंभीर



हादसे में रीता देवी और उनकी बेटी गोल्डी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुखिया राजभर और शिवम राजभर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रीता देवी को मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान गोल्डी राजभर ने भी दम तोड़ दिया।

परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव निवासी राजन राजभर ने जानबूझकर कार को घर के सामने मोड़ा और तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए सभी को रौंद दिया। घटना के बाद आरोपी चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया।