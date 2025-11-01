Mau News: मऊ में मोंथा तूफान का असर होगा कम, दोपहर बाद सामान्य होगा मौसम



Weather News: मोंथा तूफान का असर अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। शुक्रवार तक रुक-रुक कर हुई बारिश और तेज हवाओं के बाद अब मौसम में सुधार दिखने लगा है। शनिवार सुबह आसमान में बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन दोपहर तक धूप निकलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले पाँच दिनों में मऊ और आसपास के जिलों में बारिश या तूफान की कोई संभावना नहीं है।