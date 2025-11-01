Mau News: मऊ में मोंथा तूफान का असर होगा कम, दोपहर बाद सामान्य होगा मौसम

Mau ka mausam, Pic- abhishek
Weather News: मोंथा तूफान का असर अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। शुक्रवार तक रुक-रुक कर हुई बारिश और तेज हवाओं के बाद अब मौसम में सुधार दिखने लगा है। शनिवार सुबह आसमान में बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन दोपहर तक धूप निकलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले पाँच दिनों में मऊ और आसपास के जिलों में बारिश या तूफान की कोई संभावना नहीं है।
अगले कुछ दिनों तक दिन में धूप और रात में हल्की ठंड बनी रहेगी। शनिवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री के आसपास रहेगा। रविवार से तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी और दिन का पारा 29 डिग्री तक जा सकता है।
सोमवार से बुधवार तक मौसम साफ-सुथरा और धूप से भरा रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, मोंथा तूफान का प्रभाव अब पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह समाप्त हो सकता है, और अब आने वाले हफ्ते में किसी नए चक्रवात या बारिश के संकेत नहीं हैं।
सुबह और रात के समय हल्की ठंड बढ़ सकती है, इसलिए गर्म कपड़ों का प्रयोग करें।
दिन में धूप तेज रहने के कारण हल्के, सूती कपड़े पहनना बेहतर रहेगा।
किसानों को खेतों में काम करने के लिए यह मौसम अनुकूल बताया गया है।
मौसम विभाग ने कहा है कि अब मऊ में आने वाले दिनों तक सामान्य, शुष्क और सुहावना मौसम बना रहेगा।
