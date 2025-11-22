Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau News: सुनार की दुकान में चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार, दिन में बेचते थे मच्छरदानी और चटाई

गिरोह मच्छरदानी और चटाई बेचने के बहाने इलाके में घूमता था और दिनभर रेकी करने के बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 22, 2025

Mau

Mau, Pc: Patrika

Mau Crime: मऊ जिले के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां बाजार में 16 नवंबर को हुई सुनार की दुकान में चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। शटर तोड़कर अंजाम दी गई इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। अब पुलिस ने पांच शातिर चोरों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है।

पुलिस ने इन सभी आरोपियों को हथनी पुल के पास से दबोचा। गिरफ्तार किए गए चोरों की पहचान राजकुमार, भिखारी, सुल्ताना, धर्मवीर और तोताराम के रूप में हुई है। सभी आरोपी शाहजहांपुर जिले के निगोही थाना क्षेत्र के ईशापुर गांव के रहने वाले हैं। यह गिरोह मच्छरदानी और चटाई बेचने के बहाने इलाके में घूमता था और दिनभर रेकी करने के बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था।

पुलिस ने बताया इनका आपराधिक इतिहास

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में राजकुमार का आपराधिक इतिहास भी है। उन्होंने बताया कि यह गिरोह उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में घूमकर दुकानों और घरों में चोरी करता है। गिरोह के सदस्य अपने परिवारों के साथ यात्रा करते हैं ताकि संदिग्ध न दिखें और आसानी से क्षेत्रों की छानबीन कर सकें।

पुलिस ने चोरी गया सामान भी बरामद कर लिया है। वहीं, इस गिरोह के दो सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

22 Nov 2025 11:15 pm

