Mau News: सुनार की दुकान में चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार, दिन में बेचते थे मच्छरदानी और चटाई

पुलिस ने इन सभी आरोपियों को हथनी पुल के पास से दबोचा। गिरफ्तार किए गए चोरों की पहचान राजकुमार, भिखारी, सुल्ताना, धर्मवीर और तोताराम के रूप में हुई है। सभी आरोपी शाहजहांपुर जिले के निगोही थाना क्षेत्र के ईशापुर गांव के रहने वाले हैं। यह गिरोह मच्छरदानी और चटाई बेचने के बहाने इलाके में घूमता था और दिनभर रेकी करने के बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था।