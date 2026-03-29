Mau News: चोरी की बाइक के साथ दो शातिर चोर गिरफ्तार



पुलिस ने बताया कि बरामद मोटरसाइकिलों में दोनों ही स्प्लेंडर बाइक हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर क्रमशः UP 54 AE 7815 और UP 50 CB 8433 हैं।

इस संबंध में दोहरीघाट थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। इस कार्रवाई में पुलिस टीम के कई अधिकारी और जवान शामिल रहे।