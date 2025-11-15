Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau News: शादी की खुशियों पर फिरा पानी, आग से पूरा घर खाक

ग्राम पंबीचायत के खैरा गांव में शनिवार को उस समय खुशी मातम में बदल गई, जब शादी की तैयारियों के बीच अचानक लगी आग ने कई परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया। जहां एक ओर घरों में शहनाई की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी ओर आग की लपटों ने पलों में खुशियां उजाड़ दीं।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 15, 2025

Mau fire

Mau news, Pc: Patrika

Mau News: मऊ जिले के मधुबन तहसील क्षेत्र स्थित दुबारी ग्राम पंबीचायत के खैरा गांव में शनिवार को उस समय खुशी मातम में बदल गई, जब शादी की तैयारियों के बीच अचानक लगी आग ने कई परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया। जहां एक ओर घरों में शहनाई की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी ओर आग की लपटों ने पलों में खुशियां उजाड़ दीं।

जानकारी के अनुसार, खैरा गांव में अचानक उठी भीषण आग ने कुछ ही मिनटों में कई घरों को अपनी जद में ले लिया। इस घटना में रामानंद चौहान, हरीलाल चौहान, राधेश्याम, विजय और राममूरत चौहान के मकान जलकर पूरी तरह खाक हो गए। आग में कपड़े, अनाज, बर्तन सहित शादी से जुड़े कीमती सामान भी राख हो गया।

आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं

आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। आग लगते ही पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने पानी और मिट्टी की मदद से आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था।

ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता दिलाने की मांग की है। प्रशासनिक टीमें घटना की जानकारी मिलने के बाद नुकसान का आकलन करने में जुट गई हैं।

Published on:

15 Nov 2025 09:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: शादी की खुशियों पर फिरा पानी, आग से पूरा घर खाक

