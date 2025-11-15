Mau News: शादी की खुशियों पर फिरा पानी, आग से पूरा घर खाक

Mau News: मऊ जिले के मधुबन तहसील क्षेत्र स्थित दुबारी ग्राम पंबीचायत के खैरा गांव में शनिवार को उस समय खुशी मातम में बदल गई, जब शादी की तैयारियों के बीच अचानक लगी आग ने कई परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया। जहां एक ओर घरों में शहनाई की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी ओर आग की लपटों ने पलों में खुशियां उजाड़ दीं।