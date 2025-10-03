Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau News: प्रेमी ने शादी से किया इंकार तो प्रेमिका ने फांसी लगाकर दी जान, मचा कोहराम

मऊ। हलधरपुर थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव में बुधवार की शाम प्रेम प्रसंग में शादी से इनकार किए जाने से आहत एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, गाजीपुर जनपद के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के सबनिया गांव निवासी एक युवक से युवती का पिछले दो वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। युवक अपने ननिहाल गढ़वा गांव में रहता था। शादी को लेकर कई बार पंचायतें भी हुईं, लेकिन युवक और उसके परिजनों ने रिश्ता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। इसी बात से व्यथित होकर बुधवार शाम करीब 6:30 बजे युवती ने दुपट्टे से फांसी लगा ली। बड़ी बहन की नजर पड़ने पर उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने पीजीआई रेफर कर दिया। देर रात करीब 11:30 बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हलधरपुर थाना प्रभारी विजय कुमार मौर्या ने बताया कि यह प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है। चार दिन पहले पंचायत होने की बात सामने आई है। परिजनों की तहरीर पर गुरुवार दोपहर पोस्टमार्टम कराया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

मऊ

Abhishek Singh

Oct 03, 2025

Mau news

Mau news

Mau News: मऊ जिले के हलधरपुर थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव में बुधवार की शाम प्रेम प्रसंग में शादी से इनकार किए जाने से आहत एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, गाजीपुर जनपद के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के सबनिया गांव निवासी एक युवक से युवती का पिछले दो वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। युवक अपने ननिहाल गढ़वा गांव में रहता था। शादी को लेकर कई बार पंचायतें भी हुईं, लेकिन युवक और उसके परिजनों ने रिश्ता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया।

इसी बात से व्यथित होकर बुधवार शाम करीब 6:30 बजे युवती ने दुपट्टे से फांसी लगा ली। बड़ी बहन की नजर पड़ने पर उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने पीजीआई रेफर कर दिया। देर रात करीब 11:30 बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हलधरपुर थाना प्रभारी विजय कुमार मौर्या ने बताया कि यह प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है। चार दिन पहले पंचायत होने की बात सामने आई है। परिजनों की तहरीर पर गुरुवार दोपहर पोस्टमार्टम कराया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

03 Oct 2025 07:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: प्रेमी ने शादी से किया इंकार तो प्रेमिका ने फांसी लगाकर दी जान, मचा कोहराम

