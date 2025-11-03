Mau News: तमसा में स्नान करते समय डूब कर महिला की मौत, मचा कोहराम

जानकारी के अनुसार, दोपहर में आधा दर्जन युवक तमसा नदी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात महिला भी वहां पहुंची और नदी में उतरने लगी। युवकों ने उसे गहरे पानी में जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन महिला नहीं मानी और नदी में उतर गई। तेज बहाव के कारण वह कुछ ही देर में गहराई में समा गई और डूब गई।