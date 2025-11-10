Mau Rail News: चेन पुलिंग से रुकी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लगा लंबा जाम

करीब 40 मिनट बाद ट्रेन रवाना हुई तो फाटक खुला और धीरे-धीरे जाम से राहत मिली। नागरिकों ने रेलवे प्रशासन से चेन पुलिंग करने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर मुहम्मदाबाद गोहना स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों का अस्थायी ठहराव मिल जाए, तो यात्रियों को राहत मिलेगी और ऐसी घटनाएं कम होंगी।