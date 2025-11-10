Patrika LogoSwitch to English

Mau Rail News: चेन पुलिंग से रुकी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लगा लंबा जाम

आजमगढ़ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे यात्रियों ने अचानक चेन पुलिंग कर दी। इससे ट्रेन मुहम्मदाबाद गोहना के पूर्वी रेलवे फाटक पर ही रुक गई।

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 10, 2025

Mau

Mau News, Pc: प्रमोद

Mau News: सोमवार की शाम करीब 5:15 बजे आजमगढ़ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे यात्रियों ने अचानक चेन पुलिंग कर दी। इससे ट्रेन मुहम्मदाबाद गोहना के पूर्वी रेलवे फाटक पर ही रुक गई।

ट्रेन रुकते ही फाटक बंद हो गया, जिससे करहा-मुहम्मदाबाद गोहना मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब 40 मिनट तक सड़क के दोनों ओर ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, ऑटो, ई-रिक्शा और दोपहिया वाहन जाम में फंसे रहे। दफ्तर से लौट रहे लोग, स्कूल से आते बच्चे और स्थानीय दुकानदार भारी परेशानी में दिखे।

जाम से लोगों का जरूरी काम रुका रहा

जाम में कई एंबुलेंस और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहन भी फंसे रहे। मौके पर न तो कोई रेलवे अधिकारी पहुंचा, न ही पुलिसकर्मी, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई।

करीब 40 मिनट बाद ट्रेन रवाना हुई तो फाटक खुला और धीरे-धीरे जाम से राहत मिली। नागरिकों ने रेलवे प्रशासन से चेन पुलिंग करने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर मुहम्मदाबाद गोहना स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों का अस्थायी ठहराव मिल जाए, तो यात्रियों को राहत मिलेगी और ऐसी घटनाएं कम होंगी।

Published on:

10 Nov 2025 10:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Rail News: चेन पुलिंग से रुकी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लगा लंबा जाम

