Mau News: प्रेमी की मौत से आहत प्रेमिका ने उठाया बड़ा कदम, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल

दोनों आपस में प्रेम करते थे उसकी मौत से आंचल आहत थी सोमवार को सुबह मैं आटो लेकर शहर चला गया एक बेटी और बेटा दोनों स्कूल चले गए पत्नी शौच करने चली गई घर पर पर वह अकेली थी घर में लगे पंखे में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया घटना की जानकारी पुलिस को दी गई मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से निचे उतरा और पास में पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है थाना प्रभारी पंकज पांडेय ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला है आंचल अपने प्रेमी बब्बन की मौत से आहत थी जिसके कारण घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।