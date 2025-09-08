Patrika LogoSwitch to English

Mau News: प्रेमी की मौत से आहत प्रेमिका ने उठाया बड़ा कदम, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल

धोबी टोला में सोमवार की सुबह नौ बजे के करीब एक 18 वर्षीय छात्रा ने साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया वह प्रेमी की मौत से आहत थी मौके पर पहुंची पुलिस को छात्रा का सुसाइड नोट मिला है जिसमें वह तीन से चार लोगों पर अपने प्रेमी की हत्या करने का आरोप लगाई है। घटना के समय घर पर परिवार का कोई सदस्य नहीं था।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 08, 2025

Mau Love Story End: मऊ सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बढुआ गोदाम वार्ड के धोबी टोला में सोमवार की सुबह नौ बजे के करीब एक 18 वर्षीय छात्रा ने साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया वह प्रेमी की मौत से आहत थी मौके पर पहुंची पुलिस को छात्रा का सुसाइड नोट मिला है जिसमें वह तीन से चार लोगों पर अपने प्रेमी की हत्या करने का आरोप लगाई है। घटना के समय घर पर परिवार का कोई सदस्य नहीं था।


मृतक आंचल 18 पुत्री मनोज कन्नौजिया सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बढुआ गोदाम की निवासी थी वह बीए की छात्रा थी बीते दिनों दोहरीघाट थाना क्षेत्र तिरंगा गांव निवासी प्रेमी बब्बन की सीओ की गाड़ी से सड़क दुघर्टना में मौत हो गई थी आंचल का आरोप है कि उसके प्रेमी की हत्या की गई है दुर्घटना के दिन चार से पांच लोगों उस दिन उसके प्रेमी के साथ मारपीट किए और गाड़ी का पिछा भी किया जबकि पिता मनोज का कहना है कि सीओ की गाड़ी से जिस लड़के की मौत हुई है वह हमारे ससुराल का है।

दोनों आपस में प्रेम करते थे उसकी मौत से आंचल आहत थी सोमवार को सुबह मैं आटो लेकर शहर चला गया एक बेटी और बेटा दोनों स्कूल चले गए पत्नी शौच करने चली गई घर पर पर वह अकेली थी घर में लगे पंखे में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया घटना की जानकारी पुलिस को दी गई मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से निचे उतरा और पास में पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है थाना प्रभारी पंकज पांडेय ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला है आंचल अपने प्रेमी बब्बन की मौत से आहत थी जिसके कारण घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

