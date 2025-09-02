Mau Police: शहर में दंगा परेड का हुआ आयोजन, पुलिस दिखी सक्रिय

Mau News: जनपद की पुलिस ने दंगा निरोधक परेड किया। मऊ नगर क्षेत्र के सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती करके दंगा को नियंत्रित करने का रिहर्सल किया गया। पुलिस ने यैलो अलर्ट के तर्ज पर यह रिहर्सल किया। जिसमें सिपाही से लेकर अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।
मऊ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दंगा की सूचना दी गई जिसके बाद जनपद के सभी थानों की पुलिस और लाइन की पुलिस पहले से निर्धारित बिंदु पर तत्काल प्रभाव से पहुंचना शुरू कर दी। पूरे शहर में पुलिस की गाड़ियों की सायरन और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की तैनाती देखने को मिली। इस दौरान एडिशनल एसपी, सीओ सिटी और शहर कोतवाल पूरी तरीके से नगर क्षेत्र भ्रमण में जुटे रहे और सभी ड्यूटी प्वाइंट का निरीक्षण किया और देखा की कितनी टीम अपने समय से स्थान पर पहुंच पाई।
इस बाबत एडिशनल एसपी अखिलेश कुमार ने बताया कि आज नगर क्षेत्र में दंगा परेड कराई गई। अचानक से सभी थानों को यह सूचना दिया गया। इसका मकसद यह होता है कि अगर कभी दंगा होता है तो पुलिस उससे किस तरीके से निपटेगी। जनपद की सभी थानों की पुलिस कितने टाइम में कैसे मौके पर पहुंचेगी। इसी का रिहर्सल किया गया ताकि आने वाले त्योहारों में या किसी भी समय कोई अगर अनहोनी होती है शहर में इसी तरह से पुलिस पहुंचे।