Mau Police: शहर में दंगा परेड का हुआ आयोजन, पुलिस दिखी सक्रिय

मऊ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दंगा की सूचना दी गई जिसके बाद जनपद के सभी थानों की पुलिस और लाइन की पुलिस पहले से निर्धारित बिंदु पर तत्काल प्रभाव से पहुंचना शुरू कर दी। पूरे शहर में पुलिस की गाड़ियों की सायरन और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की तैनाती देखने को मिली। इस दौरान एडिशनल एसपी, सीओ सिटी और शहर कोतवाल पूरी तरीके से नगर क्षेत्र भ्रमण में जुटे रहे और सभी ड्यूटी प्वाइंट का निरीक्षण किया और देखा की कितनी टीम अपने समय से स्थान पर पहुंच पाई।