पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने 20 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के बीच मुफ्त गैस सिलिन्डर किया वितरित

Mau news: सरकार द्वारा बाल विकास परियोजना के तहत आंगन बाड़ी कार्यकत्रियों को भोजन बनाने के लिये मुफ्त गैस क्नेक्शन दिया जा रहा है, जिसके तहत आज माता पोखरा स्थित मऊ गैस एजेंसी में पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने कुल 20 ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मुफ्त में गैस क्नेक्शन बांटा जिस में एक सिलेण्डर एवं एक चूल्हा सम्मिलित है।
इस अवसर पर मौजूद बाल विकास परियोजनाधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजना शहर के 17 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तथा बाल विकास परियोजना कोपागंज के 3 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जो नगर पालिका द्वारा संचालित हो रहे हैं पर हॉट कुक्ड मील योजना के अन्तर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को केन्द्र पर भोजन बना कर दिये जाने की व्यवस्था हेतु यह गैस सिलिण्डर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अरशद जमाल के हाथों वितरित किया गया। उक्त योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केनद्रों को मुफ्त में गैस क्नेक्शन के साथ एक गैस चूल्हा एवं एक सिलेण्डर दिये जाने का प्राविधान है।
इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने बताया कि आज 17 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नगर पालिका स्तर से और नगर पंचायत कोपागंज से 3 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को फ्री में चूल्हा और गैस सिलिण्डर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार जिस भी गरीब परिवार के जो लोग सरकारी योजनाओं के तहत जनकल्याणकारी योजनाओं के लिये पात्र होंगे उन्हें लाभांवित कराया जायेगा।
गैस क्नेक्शन वितरण के अंत में मऊ गैस एजेंसी के स्वामी सौरभ बर्नवाल ने पालिकाध्यक्ष अरशद जमानल को ‘एक पेड़ मां के नाम’’ भेंट किया।
इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल, मऊ गैस एजेंसी के स्वामी सौरभ बर्नवाल, बाल विकास परियोजना अधिकारी रंजीत कुमार, पालिका के निर्माण लिपिक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय, साजिद गुफ्रान, आंगनबाड़ी केन्द्रों से आंगनबाड़ी कार्यकत्रीगण एवं भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे।