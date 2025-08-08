8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने 20 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के बीच मुफ्त गैस सिलिन्डर किया वितरित

बाल विकास परियोजना के तहत आंगन बाड़ी कार्यकत्रियों को भोजन बनाने के लिये मुफ्त गैस क्नेक्शन दिया जा रहा है, जिसके तहत आज माता पोखरा स्थित मऊ गैस एजेंसी में पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने कुल 20 ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मुफ्त में गैस क्नेक्शन बांटा जिस में एक सिलेण्डर एवं एक चूल्हा सम्मिलित है।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 08, 2025

Mau news: सरकार द्वारा बाल विकास परियोजना के तहत आंगन बाड़ी कार्यकत्रियों को भोजन बनाने के लिये मुफ्त गैस क्नेक्शन दिया जा रहा है, जिसके तहत आज माता पोखरा स्थित मऊ गैस एजेंसी में पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने कुल 20 ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मुफ्त में गैस क्नेक्शन बांटा जिस में एक सिलेण्डर एवं एक चूल्हा सम्मिलित है।

इस अवसर पर मौजूद बाल विकास परियोजनाधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजना शहर के 17 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तथा बाल विकास परियोजना कोपागंज के 3 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जो नगर पालिका द्वारा संचालित हो रहे हैं पर हॉट कुक्ड मील योजना के अन्तर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को केन्द्र पर भोजन बना कर दिये जाने की व्यवस्था हेतु यह गैस सिलिण्डर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अरशद जमाल के हाथों वितरित किया गया। उक्त योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केनद्रों को मुफ्त में गैस क्नेक्शन के साथ एक गैस चूल्हा एवं एक सिलेण्डर दिये जाने का प्राविधान है।

इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने बताया कि आज 17 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नगर पालिका स्तर से और नगर पंचायत कोपागंज से 3 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को फ्री में चूल्हा और गैस सिलिण्डर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार जिस भी गरीब परिवार के जो लोग सरकारी योजनाओं के तहत जनकल्याणकारी योजनाओं के लिये पात्र होंगे उन्हें लाभांवित कराया जायेगा।

गैस क्नेक्शन वितरण के अंत में मऊ गैस एजेंसी के स्वामी सौरभ बर्नवाल ने पालिकाध्यक्ष अरशद जमानल को ‘एक पेड़ मां के नाम’’ भेंट किया।

इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल, मऊ गैस एजेंसी के स्वामी सौरभ बर्नवाल, बाल विकास परियोजना अधिकारी रंजीत कुमार, पालिका के निर्माण लिपिक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय, साजिद गुफ्रान, आंगनबाड़ी केन्द्रों से आंगनबाड़ी कार्यकत्रीगण एवं भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 09:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने 20 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के बीच मुफ्त गैस सिलिन्डर किया वितरित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.