पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने 20 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के बीच मुफ्त गैस सिलिन्डर किया वितरित

इस अवसर पर मौजूद बाल विकास परियोजनाधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजना शहर के 17 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तथा बाल विकास परियोजना कोपागंज के 3 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जो नगर पालिका द्वारा संचालित हो रहे हैं पर हॉट कुक्ड मील योजना के अन्तर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को केन्द्र पर भोजन बना कर दिये जाने की व्यवस्था हेतु यह गैस सिलिण्डर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अरशद जमाल के हाथों वितरित किया गया। उक्त योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केनद्रों को मुफ्त में गैस क्नेक्शन के साथ एक गैस चूल्हा एवं एक सिलेण्डर दिये जाने का प्राविधान है।