Mau News: गार्ड को कुर्सी से बांध, लाखों की मशीन गाड़ी में लाद ले उड़े चोर, CCTV में कैद वारदात से मचा हड़कंप!

Mau news: मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जाहादीपुरा स्थित आजमी अस्पताल में चोरों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए सुरक्षा गार्ड को कुर्सी से बांधकर लाखों रुपये की डायलिसिस मशीन लारी में डालकर चोरी कर ली। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया है।