मऊ सड़क हादसे में नया मोड़, स्कूल बस बदलने का आरोप, पुलिस पर उठे सवाल

गलत बस पुलिस को सौंपी, परिजनों ने असली बस पकड़ी

घटना के बाद घोसी पुलिस ने सोमवार को एक स्कूली बस को कब्जे में लिया, लेकिन मृतकों के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने मंगलवार को एक और बस पुलिस के सुपुर्द कराई। परिजनों का आरोप है कि दुर्घटना बस नंबर UP 54 AT 3374 से हुई थी, लेकिन पहले दिन विद्यालय प्रबंधन ने बस नंबर UP 54 AT 3375 को पुलिस को दिखाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की।

स्कूल प्रबंधन पर उठ रहे सवाल, क्या सिस्टम में हो रही हेरफेर

फिलहाल, दोनों बसें पुलिस के कब्जे में हैं, लेकिन विद्यालय प्रबंधन की संदिग्ध भूमिका सवालों के घेरे में है। जिस तरह से बसों की अदला-बदली की गई, उससे यह आशंका गहराती जा रही है कि सिस्टम में किसी बड़े खेल के तहत असली सच को छिपाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाती है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा!