सभी सर्पदंश जानलेवा नहीं होता लेकिन पहचान में लापरवाही घातक हो सकती है – डॉ. राहुल सिंह

Mau News: मऊ में सर्पदंस न्यूनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सीएमओ के सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में जनपद के लगभग 54चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी द्वारा सर्पदंश के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सकों और वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर दिया राज्य स्तर पर प्रबंधक कार्मिक शांतनु द्विवेदी ने समन्वय का दायित्व संभाला सर्वप्रथम सलाहकार काव्या शर्मा ने प्रशिक्षण की रूपरेखा तथा तकनीकी विषय वस्तु तैयार किया।