Mau News: वृद्ध महिला को सांप ने डँसा, सांप के साथ महिला पहुंची अस्पताल

एसीएमओ मऊ डॉ. बी के यादव के अनुसार देहाती क्षेत्रों में साँप काटने की घटनायें अधिक होती हैं। लोगों की जागरूकता से ऐसे मरीजों को आसानी से बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सांप के काटने पर सबसे पहले शांत रहें। साँप की पहचान करें औऱ खुद को उससे दूर ले जाएं। अगर संभव हो तो किसी छड़ी या उपकरण से सांप को पकड़ने की कोशिश करें। जितनी जल्दी हो सके मरीज को डॉक्टर के पास ले जाएं।