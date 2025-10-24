Mau News: वृद्ध महिला को सांप ने डँसा, सांप के साथ महिला पहुंची अस्पताल

Mau News: मऊ के मधुबन के रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मर्यादपुर गांव में बुधवार को एक 70 वर्षीय महिला को सांप ने काट लिया। घटना उस समय हुई जब महिला अपने घर के किचन में काम कर रही थी। साँप के काटने के बाद महिला बिल्कुल नहीं घबराई। सूझबुझ का परिचय देते हुए घर के अन्य सदस्यों के साथ सांप को पकड़ लिया।
परिजनों द्वारा महिला को सांप के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) फतेहपुर मंडाव में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरु किया जिससे महिला सुभावती देवी पत्नी अध्याशंकर की जान बच गयी। चिकित्सकों के अनुसार साँप की पहचान से इलाज में आसानी होती है औऱ मरीज की जान बचायी जा सकती है।
एसीएमओ मऊ डॉ. बी के यादव के अनुसार देहाती क्षेत्रों में साँप काटने की घटनायें अधिक होती हैं। लोगों की जागरूकता से ऐसे मरीजों को आसानी से बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सांप के काटने पर सबसे पहले शांत रहें। साँप की पहचान करें औऱ खुद को उससे दूर ले जाएं। अगर संभव हो तो किसी छड़ी या उपकरण से सांप को पकड़ने की कोशिश करें। जितनी जल्दी हो सके मरीज को डॉक्टर के पास ले जाएं।
काटने वाली जगह से ज़ेवर और तंग कपड़े उतार दें, उसे साबुन और पानी से हल्के से धोएं और एक साफ, सूखी पट्टी से ढक दें। व्यक्ति को स्थिर और शांत रखने की कोशिश करें, और काटे हुए अंग को दिल के स्तर से नीचे रखें। व्यक्ति को शांत रहने में मदद करें। उन्हें लेटा दें और उन्हें बताएं कि वे ठीक हो जाएंगे।
डॉ. यादव ने बताया कि साँप के काटे हुए स्थान पर कोई भी पट्टी या घाव बांधने की कोशिश न करें। जहर निकालने के लिए घाव को काटने, चूसने या कट लगाने की कोशिश न करें। शराब या किसी भी अन्य दर्द निवारक दवा का सेवन न करें जब तक कि डॉक्टर न कहे। झाड़-फूंक या किसी अन्य पारंपरिक उपचार का सहारा न लें। किसी भी उपचार से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें।
