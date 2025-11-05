Mau News: कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू तट पर उमड़ी आस्था, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी



Mau News: पौराणिक नगरी दोहरीघाट में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को सरयू तट पर आस्था का अद्भुत महाकुंभ उमड़ पड़ा। भोर से ही लाखों श्रद्धालुओं ने सरयू नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाकर आस्था का प्रदर्शन किया। श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा रहा। मंगलवार की शाम से ही श्रद्धालुओं का सैलाब घाटों पर उमड़ने लगा था, जिससे पूरा नगर भक्तिमय वातावरण में डूब गया।