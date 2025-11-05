Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू तट पर उमड़ी आस्था, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को सरयू तट पर आस्था का अद्भुत महाकुंभ उमड़ पड़ा। भोर से ही लाखों श्रद्धालुओं ने सरयू नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाकर आस्था का प्रदर्शन किया।

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 05, 2025


Mau News: पौराणिक नगरी दोहरीघाट में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को सरयू तट पर आस्था का अद्भुत महाकुंभ उमड़ पड़ा। भोर से ही लाखों श्रद्धालुओं ने सरयू नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाकर आस्था का प्रदर्शन किया। श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा रहा। मंगलवार की शाम से ही श्रद्धालुओं का सैलाब घाटों पर उमड़ने लगा था, जिससे पूरा नगर भक्तिमय वातावरण में डूब गया।

स्नान के बाद पारम्परिक पूजन

श्रद्धालुओं ने स्नान के उपरांत कराही, सेहरा चढ़ाने तथा गऊदान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। नगर स्थित मुक्तिधाम, गौरीशंकर घाट सहित प्रमुख मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। महिलाएं समूह बनाकर मंगलगीत गाती हुई नावों से नदी के मध्य तक पहुंचकर सेहरा चढ़ाती रहीं। घाटों पर भक्ति, लोक संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला।

भोर के चार बजे से सरयू स्नान का क्रम प्रारंभ हुआ, जो देर शाम तक निरंतर चलता रहा। श्रद्धालु स्नान के बाद सरयू माता को पूड़ी-हलुआ और सेहरा अर्पित करते हुए दान-पुण्य में लीन दिखे। “जय सरयू माता” के जयघोष से पूरा दोहरीघाट गूंज उठा।

सुरक्षा व्यवस्था रही सख्त और प्रभावी


कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। घाटों पर पुलिस बल, पीएसी, महिला पुलिसकर्मी और गोताखोरों की तैनाती रही। ड्रोन कैमरों के माध्यम से घाटों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की लगातार निगरानी की गई।

एडिशनल एसपी अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी जितेंद्र सिंह सीओ दिनेश दत्त मिश्र और थाना प्रभारी राजकुमार सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। अधिकारी स्वयं घाटों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे।

एडिशनल एसपी अनूप कुमार ने बताया कि
“श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। सभी प्रमुख घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ड्रोन कैमरों और नावों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी गई। पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 04:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू तट पर उमड़ी आस्था, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

घूसखोरी के आरोपों में निलंबित लेखपाल के समर्थन में भड़के लेखपाल साथी, तहसील में तनाव

मऊ

Mau News: तमसा में स्नान करते समय डूब कर महिला की मौत, मचा कोहराम

Mau news
मऊ

Mau New: पति को छोड़कर प्रेमी से की शादी, 11 महीने बाद फंदे से लटकती मिली लाश

Mau news
मऊ

मोकामा हत्याकांड कर रहा जंगलराज का इशारा, 14 नवंबर के बाद बदलेगी तस्वीर : सपा सांसद राजीव राय

सपा सांसद राजीव राय।
मऊ

धर्मेद्र यादव का योगी आदित्यनाथ पर निशाना, बोले- “योगी को नफरत फैलाने के लिए पूरे देश में बुलाया जाता है”

Mau
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.