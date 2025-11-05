Mau News: कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू तट पर उमड़ी आस्था, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

Mau News: पौराणिक नगरी दोहरीघाट में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को सरयू तट पर आस्था का अद्भुत महाकुंभ उमड़ पड़ा। भोर से ही लाखों श्रद्धालुओं ने सरयू नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाकर आस्था का प्रदर्शन किया। श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा रहा। मंगलवार की शाम से ही श्रद्धालुओं का सैलाब घाटों पर उमड़ने लगा था, जिससे पूरा नगर भक्तिमय वातावरण में डूब गया।
श्रद्धालुओं ने स्नान के उपरांत कराही, सेहरा चढ़ाने तथा गऊदान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। नगर स्थित मुक्तिधाम, गौरीशंकर घाट सहित प्रमुख मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। महिलाएं समूह बनाकर मंगलगीत गाती हुई नावों से नदी के मध्य तक पहुंचकर सेहरा चढ़ाती रहीं। घाटों पर भक्ति, लोक संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला।
भोर के चार बजे से सरयू स्नान का क्रम प्रारंभ हुआ, जो देर शाम तक निरंतर चलता रहा। श्रद्धालु स्नान के बाद सरयू माता को पूड़ी-हलुआ और सेहरा अर्पित करते हुए दान-पुण्य में लीन दिखे। “जय सरयू माता” के जयघोष से पूरा दोहरीघाट गूंज उठा।
कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। घाटों पर पुलिस बल, पीएसी, महिला पुलिसकर्मी और गोताखोरों की तैनाती रही। ड्रोन कैमरों के माध्यम से घाटों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की लगातार निगरानी की गई।
एडिशनल एसपी अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी जितेंद्र सिंह सीओ दिनेश दत्त मिश्र और थाना प्रभारी राजकुमार सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। अधिकारी स्वयं घाटों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे।
एडिशनल एसपी अनूप कुमार ने बताया कि
“श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। सभी प्रमुख घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ड्रोन कैमरों और नावों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी गई। पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।”
