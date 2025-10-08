Patrika LogoSwitch to English

मऊ

गुम हुआ 30 हजार का मोबाइल पुलिस ने बरामद कर मालिक को लौटाया

रानीपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए एक गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उसके असली मालिक को लौटा दिया। पुलिस की इस पहल से न केवल पीड़ित व्यक्ति को राहत मिली, बल्कि आम लोगों का भी कानून व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत हुआ।

less than 1 minute read

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 08, 2025

Mau News: मऊ जिले के रानीपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए एक गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उसके असली मालिक को लौटा दिया। पुलिस की इस पहल से न केवल पीड़ित व्यक्ति को राहत मिली, बल्कि आम लोगों का भी कानून व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत हुआ।

स्थानीय निवासी काशी चौहान पुत्र स्व. पोखन्डी चौहान निवासी कुशउत, थाना रानीपुर, जनपद मऊ ने मोबाइल गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस की सीसीटीएनएस/साइबर टीम सक्रिय हुई और मामले की तकनीकी जांच शुरू की।

उपनिरीक्षक रामाज्ञा कुमार, मुख्य आरक्षी अब्दुल रब, आरक्षी नितेश कुमार और महिला आरक्षी सरोज सिंह ने सीईआईआर पोर्टल की मदद से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। लगातार कई दिनों की मेहनत और सूझबूझ के बाद टीम ने करीब 30,000 रुपये कीमत का मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद कर लिया।

विधिक प्रक्रिया के बाद पुलिस ने मोबाइल लौटाया

पुलिस ने मोबाइल को विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसके मालिक काशी चौहान को सौंप दिया। मोबाइल पाकर काशी चौहान के चेहरे पर खुशी लौट आई। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि मोबाइल वापस मिलेगा, लेकिन पुलिस की तत्परता और ईमानदारी ने यह संभव कर दिखाया।

रानीपुर थाना पुलिस की इस कार्यवाही की स्थानीय लोगों ने भी खुलकर सराहना की। लोगों का कहना है कि ऐसे छोटे-छोटे परंतु प्रभावशाली प्रयास जनता और पुलिस के बीच भरोसे को मजबूत बनाते हैं।

पुलिस टीम ने बताया कि अब सभी थानों में सीसीटीएनएस और सीईआईआर पोर्टल के जरिए गुमशुदा मोबाइल फोन की खोज की प्रक्रिया तेज की जा रही है, जिससे पीड़ितों को जल्द राहत मिल सके।

प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट

Updated on:

08 Oct 2025 02:24 pm

Published on:

08 Oct 2025 02:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / गुम हुआ 30 हजार का मोबाइल पुलिस ने बरामद कर मालिक को लौटाया

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

