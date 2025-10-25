Chhath Pooja: छठ पर्व की तैयारियाँ जोर-शोर से जारी, श्रद्धालुओं के लिए नगर पंचायत ने शुरू की विशेष व्यवस्थाएँ

छठ पूजा की तैयारी, Pc: प्रमोद विश्वकर्मा
मऊ जनपद के मुहम्मदाबाद गोहना नगर पंचायत क्षेत्र में छठ पर्व को लेकर तैयारियाँ जोर-शोर से चल रही हैं। एक सप्ताह पहले से ही नगर पंचायत प्रशासन ने घाटों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कार्य आरंभ कर दिया है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि दीपक गुप्ता ने बताया कि मुहम्मदाबाद गोहना स्थित रामघाट पर हर वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ डाला छठ पर्व मनाया जाता है। इस बार भी नगर पंचायत द्वारा माता और बहनों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।
पिछले दो दिनों से घाट की पूरी सफाई कराई जा रही है। इसके लिए जेसीबी मशीनों से सफाई अभियान चलाया गया है। वहीं नदी में पानी की धाराओं को नियंत्रित करने के लिए पीपा पुल लगाकर पानी रोकने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को जल में खड़े होकर अर्घ्य देने में सहूलियत हो। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए घाट पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनाए जा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। घाट की ओर जाने वाले मार्ग पर भी लगभग एक किलोमीटर तक लाइटें लगाई जा रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं को रात में आने-जाने में कोई दिक्कत न हो।
नगर पंचायत द्वारा सभी तैयारियाँ 27 अक्टूबर की सुबह तक पूरी कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। अनुमान है कि इस वर्ष करीब 20 हजार श्रद्धालु रामघाट पर पहुँचकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करेंगे। दीपक गुप्ता ने बताया कि नगर पंचायत की टीम पूरी तत्परता से कार्य में जुटी हुई है ताकि पर्व में किसी को कोई असुविधा न हो।
