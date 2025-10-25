Chhath Pooja: छठ पर्व की तैयारियाँ जोर-शोर से जारी, श्रद्धालुओं के लिए नगर पंचायत ने शुरू की विशेष व्यवस्थाएँ



पिछले दो दिनों से घाट की पूरी सफाई कराई जा रही है। इसके लिए जेसीबी मशीनों से सफाई अभियान चलाया गया है। वहीं नदी में पानी की धाराओं को नियंत्रित करने के लिए पीपा पुल लगाकर पानी रोकने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को जल में खड़े होकर अर्घ्य देने में सहूलियत हो। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए घाट पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनाए जा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। घाट की ओर जाने वाले मार्ग पर भी लगभग एक किलोमीटर तक लाइटें लगाई जा रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं को रात में आने-जाने में कोई दिक्कत न हो।