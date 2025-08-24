Patrika LogoSwitch to English

मऊ

रिश्तेदार बन विदेश में फंस जाने के नाम पर वाट्सएप काल पर धोखाधड़ी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

साइबर थाना पुलिस को शातिर धोखाधड़ी करने वाल अभियुक्त हाथ लगा है। इसने रिश्तेदार बनकर विदेश में फंस जाने के नाम पर वाट्सएप काल पर धोखाधड़ी से 190000 रूपये ले लिया था लेकिन अब गिरफ्तार हो चुका है।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 24, 2025

Mau News: मऊ साइबर थाना पुलिस को शातिर धोखाधड़ी करने वाल अभियुक्त हाथ लगा है। इसने रिश्तेदार बनकर विदेश में फंस जाने के नाम पर वाट्सएप काल पर धोखाधड़ी से 190000 रूपये ले लिया था लेकिन अब गिरफ्तार हो चुका है।

पीड़ित अमित सिंह पुत्र सविन्द्र सिंह निवासी धवरियासाथ थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रिश्तेदार बन विदेश मे फस जाने के नाम पर वाट्सएप काल पर 190000 रूपयें की धोखाधड़ी की गयी है । उक्त प्रकरण की गम्भीरता उक्त प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना साइबर क्राइम मऊ पर मु0अ0सं0 09/24 धारा 318(3) 3(5)(6) BNS व 66D IT ACT पंजीकृत कराते हुए श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर/साइबर के निर्देशन में उक्त अभियोग का शीघ्र विधिक निस्तारण करने हेतु थाना साइबर क्राइम को निर्देशित किया गया ।

जानिए कैसे पुलिस ने वापस कराया धनराशि


थाना साइबर क्राइम मऊ द्वारा तत्काल पीड़ित द्वारा उपलब्ध कराये गये लेन-देन विवरण एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए सम्बन्धित बैंक/नोडल से समन्वय स्थापित करते हुए विवरण प्राप्त किया गया । प्राप्त विवरण एवं अन्य तकनीकी विश्लेषण करने पर उक्त प्रकरण में संलिप्त आरोपी की शिनाख्त की गयी । जिसके क्रम में दिनाक 24.08.2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।


पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त सौरभ कुमार उर्फ आकाश पुत्र कृष्ण कुमार सर्राफ निवासी वार्ड नं0 04 राजेन्द्र नगर कालीबाग थाना कालीबाग बेतिया प0 चम्पारण बिहार ने बताया कि साहब मेरे मामा चन्द्र प्रकाश उर्फ चन्दन सोनी पुत्र नन्दकिशोर प्रसाद निवासी वार्ड नं0 02 खिरीयाघट घट सरैया पोस्ट ओझरिया बैरिया थाना नगर प0चम्पारण बिहार अभ्यस्त साइबर अपराध को कारित करते है मैं आसपास के लोगो से खाते खुलवाकर एटीएम कार्ड, पासवर्ड, रजिस्टर्ड फोन नंम्बर लेकर चन्दन सोनी को प्रदान करता हूँ चन्दन सोनी द्वारा अपने गिरोह के अज्ञात व्यक्तियो के साथ मिलकर साइबर अपराध का काम करता है जिसका पैसा बैंक खातो में आता है उन पैसो को मैं एटीएम से निकालकर कैस चन्दन सोनी को पहुँचाता हूँ, धोखाधड़ी से खुलवाये गये खातो में दर्ज केवाईसी डिटेल्स व मो.नं. के आधार पर विभिन्न लोन प्लेटफार्म से आनलाईन लोन प्राप्त करके खाते के माध्यम से निकाल लेता हूँ

गिरफ्तार अभियुक्तः-
अभियुक्त सौरभ कुमार उर्फ आकाश पुत्र कृष्ण कुमार सर्राफ निवासी वार्ड नं0 04 राजेन्द्र नगर कालीबाग थाना कालीबाग बेतिया प0 चम्पारण बिहार

बरामदगी का विवरण-


  1. एक अदद आधार कार्ड




  2. दो अदद पास बुक




  3. एक अदद डेविट कार्ड




  4. एक अदद मोबाइल फोन

Published on:

24 Aug 2025 09:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / रिश्तेदार बन विदेश में फंस जाने के नाम पर वाट्सएप काल पर धोखाधड़ी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

