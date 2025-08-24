रिश्तेदार बन विदेश में फंस जाने के नाम पर वाट्सएप काल पर धोखाधड़ी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार



पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त सौरभ कुमार उर्फ आकाश पुत्र कृष्ण कुमार सर्राफ निवासी वार्ड नं0 04 राजेन्द्र नगर कालीबाग थाना कालीबाग बेतिया प0 चम्पारण बिहार ने बताया कि साहब मेरे मामा चन्द्र प्रकाश उर्फ चन्दन सोनी पुत्र नन्दकिशोर प्रसाद निवासी वार्ड नं0 02 खिरीयाघट घट सरैया पोस्ट ओझरिया बैरिया थाना नगर प0चम्पारण बिहार अभ्यस्त साइबर अपराध को कारित करते है मैं आसपास के लोगो से खाते खुलवाकर एटीएम कार्ड, पासवर्ड, रजिस्टर्ड फोन नंम्बर लेकर चन्दन सोनी को प्रदान करता हूँ चन्दन सोनी द्वारा अपने गिरोह के अज्ञात व्यक्तियो के साथ मिलकर साइबर अपराध का काम करता है जिसका पैसा बैंक खातो में आता है उन पैसो को मैं एटीएम से निकालकर कैस चन्दन सोनी को पहुँचाता हूँ, धोखाधड़ी से खुलवाये गये खातो में दर्ज केवाईसी डिटेल्स व मो.नं. के आधार पर विभिन्न लोन प्लेटफार्म से आनलाईन लोन प्राप्त करके खाते के माध्यम से निकाल लेता हूँ