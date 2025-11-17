Mau Crime: मऊ में धर्म परिवर्तन और अपहरण कांड का पर्दाफाश, पुलिस ने पिता–पुत्री सहित दो वांछित आरोपी पकड़ा

मामला रिकी सिंह नामक महिला की कोर्ट में की गई शिकायत पर आधारित है। उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटे विशाल सिंह को सुनेना परवीन ने प्रेमजाल में फंसाकर अपने साथ ले गई। आरोप है कि इसके बाद सुनेना और उसके परिजन फिरोज अहमद, राजू शेख, समीर शेख, ताहिर, मौलाना सलमान और नेहा शेख ने विशाल का जबरन खतना कराकर धर्म परिवर्तन कराया और उससे शादी भी कर ली।