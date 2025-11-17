Mau Crime: मऊ में धर्म परिवर्तन और अपहरण कांड का पर्दाफाश, पुलिस ने पिता–पुत्री सहित दो वांछित आरोपी पकड़ा

Mau News, Pc- Mau Police
Mau News: मऊ जिले में धर्म परिवर्तन और अपहरण से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर अंबेडकरनगर में छापेमारी कर मुख्य आरोपी फिरोज अहमद और उसकी बेटी सुनेना परवीन को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई शुक्रवार 15 नवंबर, 2025 की शाम लगभग 6:40 बजे की गई।
मामला रिकी सिंह नामक महिला की कोर्ट में की गई शिकायत पर आधारित है। उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटे विशाल सिंह को सुनेना परवीन ने प्रेमजाल में फंसाकर अपने साथ ले गई। आरोप है कि इसके बाद सुनेना और उसके परिजन फिरोज अहमद, राजू शेख, समीर शेख, ताहिर, मौलाना सलमान और नेहा शेख ने विशाल का जबरन खतना कराकर धर्म परिवर्तन कराया और उससे शादी भी कर ली।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि 5 अगस्त, 2025 को सभी आरोपी उनके घर में घुसे, तोड़फोड़ की, चाकू लहराकर धमकाया और उसी दौरान राजू शेख ने उनकी सोने की चेन छीन ली। इस गंभीर मामले पर न्यायालय के आदेश के बाद 12 नवंबर, 2025 को थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 395/25 दर्ज किया गया।
एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 3(5), 137(2), 118(1), 304(2), 333, 324(2), 351(2) सहित उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3/5(1) के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक इलामारन जी निर्देश पर वांछित आरोपियों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा था। जिसमें पुलिस की विशेष टीम अंबेडकरनगर पहुंची और तहसील तिराहे से पिता–पुत्री की गिरफ्तारी कर ली गई।
गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। साथ ही मऊ पुलिस युवक विशाल के मेडिकल मेडिकल करायेगी जिससे पता चले की क्या उसका खतना कराया गया भी गया है?
गौरतलब है कि मीडिया में खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई और मां की शिकायत पर पिता पुत्री को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वहीं अब मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि उसके मन के दावे में कितनी सच्चाई है?
