हेमई फोरलेन पर सड़क हादसा, बाइक डिवाइडर से टकराई, दो युवक गंभीर घायल

जानकारी के अनुसार, दिनेश कुमार (31 वर्ष) पुत्र रामकृष्ण और आदर्श (25 वर्ष) पुत्र रामदौड़, निवासी ग्राम गोविंदपुर थाना सोनहा, जनपद बस्ती, किसी कार्य से मऊ जा रहे थे। इसी दौरान अचानक सड़क पर एक व्यक्ति के आ जाने से बाइक चालक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया।