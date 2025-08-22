Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

हेमई फोरलेन पर सड़क हादसा, बाइक डिवाइडर से टकराई, दो युवक गंभीर घायल

मऊ की ओर जा रही बाइक अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उस पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 22, 2025

Mau
Mau news, Pc: Patrika

Mau Accident News: अमिला क्षेत्र के हेमई स्थित फोरलेन पर शुक्रवार की शाम लगभग 4 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। मऊ की ओर जा रही बाइक अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उस पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, दिनेश कुमार (31 वर्ष) पुत्र रामकृष्ण और आदर्श (25 वर्ष) पुत्र रामदौड़, निवासी ग्राम गोविंदपुर थाना सोनहा, जनपद बस्ती, किसी कार्य से मऊ जा रहे थे। इसी दौरान अचानक सड़क पर एक व्यक्ति के आ जाने से बाइक चालक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया।

हादसे में दोनों युवक बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोसी पहुँचाया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 10:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / हेमई फोरलेन पर सड़क हादसा, बाइक डिवाइडर से टकराई, दो युवक गंभीर घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.