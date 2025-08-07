विश्व स्तनपान दिवस पर रोटरी क्लब मऊ द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन



कार्यक्रम में उपस्थित बाल रोग विशेषज्ञ एवं रोटरी क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन डॉ.ए.के. सिंह ने अपने संबोधन में कहा "स्तनपान केवल शिशु का पहला आहार नहीं, बल्कि उसके जीवन की पहली सुरक्षा है। इससे न केवल नवजात की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बल्कि माँ और बच्चे के बीच आत्मीय संबंध भी प्रगाढ़ होता है। पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही बच्चे के लिए पूर्ण आहार है। वरिष्ठ रोटेरियन डॉ. एच. एन. सिंह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा "स्तनपान न केवल शिशु के संपूर्ण पोषण का माध्यम है, बल्कि यह माँ और बच्चे के बीच आत्मीयता का अद्भुत संबंध भी स्थापित करता है। रोटेरियन डॉ. असगर अली सिद्दीकी ने आज के कार्यक्रम में संक्षिप्त रूप से कहा "स्तनपान एक प्राकृतिक वरदान है, जो शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास की नींव रखता है।पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन प्रदीप सिंह ने कार्यक्रम में कहा "स्तनपान के प्रति जागरूकता ही स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु की दिशा में पहला कदम है।"