UPSC की भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा में देश में 12वीं रैंक प्राप्त कर शिवानी वर्मा ने किया मऊ जिले का नाम रोशन

इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में सोमवार को आर्य समाज, मऊ के सभागार में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रभारी प्रधान प्रहलाद वर्मा, मंत्री प्रशान्त रत्नम सिंह और उपमंत्री राहुल सिंह ने शिवानी को “दयानन्द गौरव सम्मान”, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।