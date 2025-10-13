Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

UPSC की भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा में देश में 12वीं रैंक प्राप्त कर शिवानी वर्मा ने किया मऊ जिले का नाम रोशन

दयानन्द बाल विद्या मंदिर की पूर्व छात्रा शिवानी वर्मा ने UPSC की भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा में देश में 12वीं रैंक प्राप्त कर न केवल अपने विद्यालय, बल्कि पूरे मऊ जिले का नाम रोशन किया है।

less than 1 minute read

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 13, 2025

Mau News

Mau News, Pc:Patrika

Mau News: जनपद मऊ के दयानन्द बाल विद्या मंदिर की पूर्व छात्रा शिवानी वर्मा ने UPSC की भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा में देश में 12वीं रैंक प्राप्त कर न केवल अपने विद्यालय, बल्कि पूरे मऊ जिले का नाम रोशन किया है।

विद्यालय में हुआ सम्मान समारोह

इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में सोमवार को आर्य समाज, मऊ के सभागार में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रभारी प्रधान प्रहलाद वर्मा, मंत्री प्रशान्त रत्नम सिंह और उपमंत्री राहुल सिंह ने शिवानी को “दयानन्द गौरव सम्मान”, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर शिवानी को ‘सत्यार्थ प्रकाश’ एवं आर्य समाज की अन्य प्रेरणादायक पुस्तकें भी भेंट की गईं। समारोह में शिवानी के माता-पिता जितेन्द्र वर्मा और श्रीमती मधु वर्मा का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया गया।

अपने संबोधन में शिवानी ने कहा कि आज अपने विद्यालय में सम्मानित होकर अत्यंत गौरवान्वित हूं। सभी छात्र-छात्राओं से कहूंगी कि पूरे मन से पढ़ाई करें और कभी हार न मानें। जब भी मेरी सहायता की जरूरत हो, मैं सदैव विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहूंगी।

मंत्री प्रशान्त रत्नम सिंह ने कहा कि शिवानी वर्मा ने कठिन परिश्रम से यह सफलता अर्जित की है, जिससे हम सभी गौरवान्वित हैं।

उपमंत्री राहुल सिंह ने इसे “हजारों प्रतियोगियों के बीच अविस्मरणीय उपलब्धि” बताया। कार्यक्रम का संचालन और आभार ज्ञापन विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मुरलीधर शर्मा ने किया। शिवानी वर्मा के स्वागत व सम्मान के दौरान सभागार बार-बार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 06:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / UPSC की भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा में देश में 12वीं रैंक प्राप्त कर शिवानी वर्मा ने किया मऊ जिले का नाम रोशन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: कक्षा 9वीं की छात्रा अदिति प्रकाश बनी SDM

Mau news
मऊ

Mau Crime: मऊ पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 5 शातिर लुटेरों को पकड़ा

मऊ

Mau News: नवरात्र में डीजे की आवाज़ बढ़ाने पर सात संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Mau news
मऊ

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना में समाधान दिवस पर सुनी गईं फरियादें

Mau news
मऊ

Mau News: अलाउद्दीनपुर में पंचायत भवन एवं विकास कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण

Mau News
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.