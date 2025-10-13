UPSC की भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा में देश में 12वीं रैंक प्राप्त कर शिवानी वर्मा ने किया मऊ जिले का नाम रोशन

Mau News, Pc:Patrika
Mau News: जनपद मऊ के दयानन्द बाल विद्या मंदिर की पूर्व छात्रा शिवानी वर्मा ने UPSC की भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा में देश में 12वीं रैंक प्राप्त कर न केवल अपने विद्यालय, बल्कि पूरे मऊ जिले का नाम रोशन किया है।
इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में सोमवार को आर्य समाज, मऊ के सभागार में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रभारी प्रधान प्रहलाद वर्मा, मंत्री प्रशान्त रत्नम सिंह और उपमंत्री राहुल सिंह ने शिवानी को “दयानन्द गौरव सम्मान”, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
इस अवसर पर शिवानी को ‘सत्यार्थ प्रकाश’ एवं आर्य समाज की अन्य प्रेरणादायक पुस्तकें भी भेंट की गईं। समारोह में शिवानी के माता-पिता जितेन्द्र वर्मा और श्रीमती मधु वर्मा का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया गया।
अपने संबोधन में शिवानी ने कहा कि आज अपने विद्यालय में सम्मानित होकर अत्यंत गौरवान्वित हूं। सभी छात्र-छात्राओं से कहूंगी कि पूरे मन से पढ़ाई करें और कभी हार न मानें। जब भी मेरी सहायता की जरूरत हो, मैं सदैव विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहूंगी।
मंत्री प्रशान्त रत्नम सिंह ने कहा कि शिवानी वर्मा ने कठिन परिश्रम से यह सफलता अर्जित की है, जिससे हम सभी गौरवान्वित हैं।
उपमंत्री राहुल सिंह ने इसे “हजारों प्रतियोगियों के बीच अविस्मरणीय उपलब्धि” बताया। कार्यक्रम का संचालन और आभार ज्ञापन विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मुरलीधर शर्मा ने किया। शिवानी वर्मा के स्वागत व सम्मान के दौरान सभागार बार-बार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।
