मऊ के शिवांश सिंह ने CSIR NET JRF में लहराया परचम, 99.4% अंक के साथ हासिल की सफलता

शिवांश ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई डॉ. भीमराव अंबेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी से लाइफ साइंस में पूरी की थी। उनकी इस सफलता ने पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल पैदा कर दिया है। जैसे ही यह खबर फैली, परिवार और आसपास के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। शिवांश की मां ने अपने बेटे को गले लगाकर इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया, जबकि पिता भावुक होकर उन्हें बधाई दी। आसपास के लोग और रिश्तेदार भी बधाई देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं, जिससे सहादतपुरा में उत्सव का माहौल है।