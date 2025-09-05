मऊ के शिवांश सिंह ने CSIR NET JRF में लहराया परचम, 99.4% अंक के साथ हासिल की सफलता

Mau Education News: जनपद मऊ के सहादतपुरा इलाके के शिवांश सिंह ने अपनी मेहनत और लगन से CSIR NET JRF (Council of Scientific and Industrial Research - National Eligibility Test) परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। लाइफ साइंस विषय में 99.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शिवांश ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि के साथ उन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) भी प्राप्त हुई है, जो उनके शोध करियर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
शिवांश ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई डॉ. भीमराव अंबेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी से लाइफ साइंस में पूरी की थी। उनकी इस सफलता ने पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल पैदा कर दिया है। जैसे ही यह खबर फैली, परिवार और आसपास के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। शिवांश की मां ने अपने बेटे को गले लगाकर इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया, जबकि पिता भावुक होकर उन्हें बधाई दी। आसपास के लोग और रिश्तेदार भी बधाई देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं, जिससे सहादतपुरा में उत्सव का माहौल है।
शिवांश की इस उपलब्धि को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी मेहनत और समर्पण युवाओं के लिए प्रेरणा है। CSIR NET JRF जैसी कठिन परीक्षा में इतने उच्च अंक प्राप्त करना न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह मऊ के लिए भी गर्व का विषय है। शिवांश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और कठिन परिश्रम को दिया है। उनकी यह उपलब्धि क्षेत्र के अन्य छात्रों को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित कर रही है।