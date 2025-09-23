Mau Police: मऊ में भारी पुलिस बल के साथ सड़क पर उतरे एसपी इलामारन जी

नवरात्रि के पहले दिन कोतवाली से शुरू हुए फ्लैग मार्च में आरएफ फोर्स और सिविल पुलिस ने पूरे नगर का भ्रमण किया। मऊ जनपद में विजयदशमी का पर्व संवेदनशील माना जाता है। इसे देखते हुए शहर के हर हिस्से में पुलिस बल तैनात किया जा रहा है।