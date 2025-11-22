SIR को लेकर सपा सांसद राजीव राय का बड़ा हमला, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप

Mau Sir News: निर्वाचन आयोग की SIR प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सपा सांसद राजीव राय ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर चुनाव आयोग पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जिले के 17 लाख मतदाताओं में से अब तक मात्र 1 लाख का ही डाटा ऑनलाइन अपलोड हो पाया है, जबकि अंतिम तिथि में केवल 12 दिन बचे हैं। ऐसे में शेष 16 लाख मतदाताओं का रिकॉर्ड समय पर अपलोड होना असंभव लगता है।