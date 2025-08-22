Patrika LogoSwitch to English

मऊ

पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल बोले- शिथिल ठेकेदारों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्यवाही

अरशद जमाल ने 15वां वित्त एवं अवस्थापना निधि से प्राप्त धनराशि से 189 स्थानों पर होने वाले कार्यों के संदर्भ में दिए सख्त निर्देश

मऊ

Abhishek Singh

Aug 22, 2025

मऊनाथ भंजन नगर पालिका परिषद में आज पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल की निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में उन्होंने पूरे नगर में हो रहे लगभग 189 विकास कार्यों की स्थिति एवं गुणवत्ता के संदर्भ में जानकारी ली। इस दौरान लगभग 100 कार्य पूर्ण पाए गए जब कि अपूर्ण पाई गए कार्यों के प्रति पालिका अध्यक्ष जमाल ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित ठेकेदारों को फोन कर कार्य को समय सीमा के अंदर पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। उनसे कहा कि वे उन कार्यों को 15 दिनों के अंदर पूर्ण कर बिल प्रस्तुत करें और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन ठेकेदारों ने कार्य पूर्ण कर लिए हैं फौरन उनकी बिलों का भुगतान सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया की बैठक में यह पाया गया कि निर्माण कार्य में जो तेजी होनी चाहिए थी वह अपेक्षाकृत नहीं है। नगर क्षेत्र में 189 स्थानों पर निर्माण कार्य होने थे जिनमें से लगभग 100 स्थानों पर कार्य अपूर्ण हैं। जबकि शेष कार्य निर्माणाधीन हैं या शुरू होने हैं। 20 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि होने वाले निर्माण कार्यों की निविदा काफी पहले की जा चुकी है।

इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि समीक्षा के दौरान कुछ ठेकेदार ऐसे पाए गए हैं जिनके पास कार्य पहले के हैं लेकिन अभी तक उन्होंने उसे आरंभ नहीं किया है। अध्यक्ष जी ने संबंधित अधिकारियों को कार्य आरंभ न करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध नोटिक जारी करने का निर्देश दिया है।

इसी प्रकार जिनके कार्य अधूरे पाए गए पालिकाध्यक्ष ने स्वयं फोन कर उनसे बात की और नाराज़गी व्यक्त करते हुए कार्यों को 15 दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया।

श्री जमाल ने बताया की कुछ जगहों पर विवाद के चलते कार्य रुका हुआ है उसे भी आपसी समन्वय के माध्यम से पूरा किए जाने का निर्देश दिया। विवादित कार्यों को संपन्न करने के संबंध में यदि आवश्यक हुआ तो कार्यस्थलों पर पुलिस बल भी लेने के लिए आज की बैठक में तय हुआ है।

अरशद जमाल ने बताया की 15 वें वित्त से प्राप्त धनराशि को खर्च करने की समय सीमा कम रह गईं है जिसकी वजह से शासन और प्रशाशन अस्तर पर नगर पालिका से नाराजगी व्यक्त की गई है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए इतनी कड़ी समीक्षा की गईं है जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद थे। जल्द ही राजवित्त आयोग या अन्य योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि से 300 से अधिक स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहे है उसकी समीक्षा और गुणवत्ता की समीक्षा अगले हफ्ते की जाएगी। समय पर काम न करने वाले या कार्यों में गुणवत्ता न देने वाले ठीकेदारों को काली सूची में डाला जाएगा।

Published on:

22 Aug 2025 10:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल बोले- शिथिल ठेकेदारों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्यवाही

