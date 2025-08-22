पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल बोले- शिथिल ठेकेदारों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्यवाही

मऊनाथ भंजन नगर पालिका परिषद में आज पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल की निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में उन्होंने पूरे नगर में हो रहे लगभग 189 विकास कार्यों की स्थिति एवं गुणवत्ता के संदर्भ में जानकारी ली। इस दौरान लगभग 100 कार्य पूर्ण पाए गए जब कि अपूर्ण पाई गए कार्यों के प्रति पालिका अध्यक्ष जमाल ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित ठेकेदारों को फोन कर कार्य को समय सीमा के अंदर पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। उनसे कहा कि वे उन कार्यों को 15 दिनों के अंदर पूर्ण कर बिल प्रस्तुत करें और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन ठेकेदारों ने कार्य पूर्ण कर लिए हैं फौरन उनकी बिलों का भुगतान सुनिश्चित करें।