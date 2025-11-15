Mau Murder: मछली पकड़ने गए युवक की हत्या से मची सनसनी

Murder news, Pc: Patrika
Mau Crime News: मऊ जिले के सराय लखनसी थाना क्षेत्र के ताजेपुर मोहल्ला पश्चिमपुरा में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव नीम के पेड़ के नीचे संदिग्ध परिस्थिति में पड़ा मिला। मृतक की पहचान ताजेपुर निवासी अनिल राजभर के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी।
परिजनों के अनुसार अनिल शुक्रवार की रात रोजाना की तरह मछली पकड़ने के लिए हामीरपुर नाले पर गया था, लेकिन सुबह तक घर नहीं लौटा। परिजन उसकी तलाश में निकले तो सूचना मिली कि उदइ के खेत में स्थित नीम के पेड़ के नीचे एक युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंचने पर शव अनिल का ही निकला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
