Mau Murder: मछली पकड़ने गए युवक की हत्या से मची सनसनी

परिजनों के अनुसार अनिल शुक्रवार की रात रोजाना की तरह मछली पकड़ने के लिए हामीरपुर नाले पर गया था, लेकिन सुबह तक घर नहीं लौटा। परिजन उसकी तलाश में निकले तो सूचना मिली कि उदइ के खेत में स्थित नीम के पेड़ के नीचे एक युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंचने पर शव अनिल का ही निकला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।